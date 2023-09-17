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Польша строит электрический барьер на границе с Белоруссией

Польша построит 172 км электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг

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Michal Dyjuk/AP

Правительство Польши объявило тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что длина заграждения составит 172 км. Ожидается, что тендер будет завершен в ноябре 2023 года и уже в ноябре-декабре начнется строительство самого заграждения.

В настоящее время на сухопутной границе Польши и Белоруссии уже возведено заграждение длиной 186 километров.

До этого сообщалось, что Польша с 17 сентября запретила въезд зарегистрированных в России автомобилей. Аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия.

В Осло одобряют введение санкций против России и поддерживают присоединение к ним. Как написало издание The Barents Observer, в правительстве Норвегии уже обсуждают необходимость запрета, однако сейчас эта страна остается единственной в Шенгенской зоне, куда россияне пока могут въезжать на своих автомобилях.

Ранее в Польше неизвестный в костюме елки порезал шины у 21 автомобиля.

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