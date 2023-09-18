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Еврокомиссия и Украина начали обсуждение плана действий по поставкам зерна

В Еврокомиссии сообщили о начале обсуждения с Украиной спорных вопросов по зерну

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) и представители украинского правительства 18 сентября обсуждают проблемные вопросы, связанные с экспортом зерна в страны регионального содружества. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе рассказала представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер, передает ТАСС.

«Следующая встреча координационной платформы проходит сегодня», — отметила она.

Феррер уточнила, что в настоящее время между ЕК и Киевом идет обмен мнениями по поводу плана действий с целью предотвращения непредвиденных ситуаций при поставках зерна. Речь идет о мерах, которые украинская сторона обязана принять для устранения скачков объемов экспортируемой в Европейский союз (ЕС) сельскохозяйственной продукции.

При этом представитель ЕК заявила, что сейчас не может как-либо комментировать односторонний запрет ряда стран на ввоз зерна с Украины. Брюссель все еще проводит анализ введенных государствами ограничений, подчеркнула Феррер.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение об отмене эмбарго на украинское зерно. В свою очередь, Киев пообещал в течение трех дней представить план действий по контролю за вывозом сельхозпродукции.

Однако некоторые страны региона оказались недовольны таким решением и самостоятельно ввели запрет на импорт украинского зерна. Первой оказалась Польша, за которой последовали Словакия и Венгрия. Последняя включила в санкционный список 24 вида украинских товаров.

Ранее в Киеве заявили, что страна не пойдет ни на какие переговоры по поводу эмбарго на поставки зерна.

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