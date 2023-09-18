В США предрекли провал Украине и Западу в попытке превзойти Россию

Политика Запада в отношении России в результате неудач украинского контрнаступления похожа на действия игрока в карты, который проигрывает в блэкджек и не может завершить игру. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон считает, что руководители западных стран убедили себя в том, что Россия слаба, что российский президент Владимир Путин близок к полному краху, поэтому они хотят продолжать оказывать небольшое давление.

Эксперт отметил, что такая стратегия не приносила плоды последние 18 месяцев, но на Западе все равно рассчитывают на какой-то результат.

Экс-аналитик ЦРУ пришел к выводу, что такая позиция закончится для Украины и ее союзников провалом.

Киев начал контрнаступление 4 июня. В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал», а с начала операции Киев потерял 71,5 тысячи военных.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление украинской армии продвигается медленно.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.