Приход к власти президента Украины Владимира Зеленского окончательно освободил дорогу для тех, кто профессионально занимался продажей национальных интересов страны. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина».

Так он прокомментировал слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. После этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала объяснений от официального Киева. Позднее Подоляк попытался оправдаться за свои слова, заявив, что российская сторона якобы вырвала его слова из контекста, исказив их смысл.

По мнению Медведчука, подобным образом размышляет не только Подоляк, но и вся киевская элита, «которую США выращивают для управления других стран».

Политик считает, что именно внешнее управление через таких людей довело Украину до нищеты и войны, фактически до краха государственности.

В августе Медведчук заявлял, что Украина не имеет будущего.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.