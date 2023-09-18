Небензя заявил, что ООН не может повлиять на возобновление зерновой сделки

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил РИА Новости, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды не существует рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

«Ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично, хотя они действительно стараются», — сказал он.

При этом Небензя отметил, что в России «не сидит сложа руки» и продолжают оказывать помощь наименее развитым странам Африки, Азии и Ближнего Востока.

«Президент России подробно освещает эти усилия, как и называл четкие условия возвращения России в «черноморскую инициативу», — отметил постпред РФ при ООН.

Небензя подчеркнул, что условия Москвы не являются шантажом, как это пытаются представить западные страны.

«Это требования выполнить то, что нам обещали год назад», — заключил постоянный представитель России при ООН.

Также Василий Небензя отверг заявления о том, что выход России из зерновой сделки вызвал повышение цен на продовольствие.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.