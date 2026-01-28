Размер шрифта
Мужчина оказался в коме после визита к стоматологу

LADBible: британец оказался в реанимации после приема у стоматолога
Житель города Челтнем Джеймс Моллой оказался в критическом состоянии и перенес сложную операцию на сердце после планового визита к стоматологу, пишет LADBible.

Джеймсу диагностировали расслоение аорты типа А — разрыв крупной артерии вблизи сердца. Мужчине потребовалась восьмичасовая операция на открытом сердце, после которой врачи сообщили семье, что его шансы выжить были минимальными.

После нескольких месяцев восстановления Моллой обратился к стоматологу для замены пломбы, однако после процедуры состояние британца резко ухудшилось. Семья опасается, что во время приема у зубного врачa в кровь пациента могла попасть бактерия Staphylococcus aureus, которая впоследствии поразила установленный ранее сердечный клапан. Полный масштаб повреждений сердца на данный момент остается неясным.

Перед повторной операцией родственникам мужчины сообщили, что вероятность летального исхода крайне высока, однако без хирургического вмешательства шансов на выживание не было. В ходе 18-часовой процедуры Моллою установили три новых сердечных клапана, кардиостимулятор, провели пересадку аорты и установку нескольких сердечных и аортальных пластырей.

В настоящее время мужчина находится в медикаментозной коме. Врачи также сообщают об осложнениях со стороны легких и почек: пациенту временно вернули дыхательную трубку и проводят диализ.

Ранее женщина проснулась с распухшим глазом и попала в реанимацию из-за редкой инфекции.
 
