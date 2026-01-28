В Севастополе рабочий пострадал из-за обломков сбитого дрона

В Севастополе рабочий получил осколочное ранение после падения фрагментов сбитого украинского беспилотника рядом с образовательным центром имени В. Д. Ревякина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, обломок дрона упал на территории возле учебного заведения в момент отражения атаки. Все учащиеся к этому времени находились в укрытии. Пострадал рабочий, который во время инцидента был на улице — он получил ранение нижней конечности.

Глава города уточнил, что здания образовательного центра повреждений не получили. За прошедшие ночь и утро силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили две атаки со стороны ВСУ, уничтожив в общей сложности 10 беспилотников.

Также губернатор сообщил о падении обломков БПЛА в ряде районов Севастополя. В Фиоленте повреждены крыша частного дома и забор, в Юхариной балке пробита кровля жилого здания. В других частях города обнаружены фрагменты двигателя и корпуса дронов, а на проспекте Героев Сталинграда осколок разбил стекло на балконе одного из домов.

В ночь на 28 января силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. По одной цели нейтрализовали в Ростовской, Волгоградской и Тамбовской областях. В Брянской и Воронежской областях ликвидировали по два дрона, в Курской области и над акваторией Азовского моря — по три, в Астраханской области — четыре, в Белгородской области — пять, над акваторией Черного моря — шесть. Атаку еще 23-х беспилотников отразили в Крыму, а 24-х — в Краснодарском крае.

