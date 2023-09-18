Лидер оппозиции Южной Кореи объявил голодовку и попал в больницу

В Южной Корее глава ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен попал в больницу из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки, передает Yonhap. По информации агентства, оппозиционер отказался от еды 19 дней назад в знак протеста против действующего правительства, которое сам назвал «некомпетентным и жестоким».

«По словам официальных лиц, лидер оппозиции, который объявил голодовку в своем офисе на территории Национального собрания, был доставлен в ближайшую больницу на машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечает Yonhap, состояние политика не повлияло на ход расследования против него, прокуратура вновь запросила ордер на арест Ли Чжэ Мена. Агентство подчеркивает, что его обвиняют в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.

Ли Чжэ Мена подозревают в различных нарушениях и коррупции на посту мэра города Соннам, что привело к убыткам в размере 489,5 млрд вон ($382 млн) со стороны компании Seongnam Development Corporation. Кроме того, его обвиняют в давлении на несколько компаний с целью получения от них средств в пользу футбольного клуба «Соннам». Речь идет о сумме в 13,3 млрд вон (около $10,3 млн), в обмен на средства глава Демпартии обещал фирмам «незаконные административные услуги». При этом сам лидер демократов свою вину по всем обвинениям отрицает.

Ранее Ли Чжэ Мен выступил против поставок оружия Украине со стороны Южной Кореи.