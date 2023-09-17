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Кадыров опроверг сообщения о своей болезни

Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки и опроверг сообщения о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проветриться тех, кто верит в сообщения о его болезни. Соответствующую публикацию чиновник выложил в Telegram-канале и сопроводил видеороликами со своей прогулки.

«Советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — обратился он к подписчикам.

Комментарий был сделан после того, как представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что глава Чечни болеет и находится в тяжелом состоянии или в коме. Информацию об этом также распространили украинские Telegram-каналы.

До этого Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной. По его словам, Россия получила преимущество и выигрывает как на поле боя, так и на международной арене, а санкции против РФ поставили Запад на грань экономического коллапса.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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