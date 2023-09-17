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Лавров обвинил США в ведении войны с Россией

Глава МИД РФ Лавров: США управляют войной на Украине и тем самым воюют против РФ

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Francis Mascarenhas/Reuters

Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине поставками оружия Киеву, и тем самым фактически ведут войну против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

«Что бы они ни говорили, они (США — прим. ред.) управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — сказал министр, говоря о возможных поставках США более дальнобойных ракет на Украину.

До этого четыре сенатора США от Республиканской партии (Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм) на фоне грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк призвали лидера Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Свою просьбу парламентарии мотивировали необходимостью повысить вероятность успеха контрнаступления Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что США скоро поставят ВСУ ракеты ATACMS.

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Контрнаступление Украины
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