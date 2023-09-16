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В Доме правительства РФ возобновят антиковидные правила и введут масочный режим

В Доме правительства РФ с 18 сентября снова введут ограничения по COVID-19

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Доме правительства Российской Федерации в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, включая масочный режим. Об этом пишет РБК со ссылкой на два правительственных источника.

По их данным, будет сокращено количество посетителей здания и контактов между сотрудниками, также рекомендуется сократить число командировок, как по России, так и за рубеж.

«Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — говорится в материале.

Также данную информацию в Доме правительства подтвердили агентству ТАСС.

Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов 6 сентября рассказал «Газете.Ru», что ученые выявили новый субвариант коронавируса «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис», случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.

Ранее в Испании свыше 100 млн доз вакцины от COVID-19 признали устаревшими.

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