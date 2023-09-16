В России дали прогноз действиям Украины после запрета трех стран Европы на ввоз зерна

Сенатор Алексей Пушков поделился в своем Telegram-канале мнением, что Украина продолжит «прорываться» в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции.

«Теперь, когда перспективы вступления Украины в западные союзы тонут в вязком тумане геополитической неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Украина? А Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу», — сказано в сообщении Пушкова.

Сенатор считает, что у властей Украины «нет и не может быть другой политики», поэтому Киев будет позиционировать себя в качестве последнего рубежа, «защищающего Запад» от России.

До этого Еврокомиссия приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

Позднее министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти страны продлят срок действия запрета на импорт украинского зерна, несмотря на решение Евросоюза снять соответствующие ограничения. Глава правительства отметил, что Варшава не намерена прислушиваться к мнению Брюсселя или Берлина в данном вопросе.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.