Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ в США назвал условия восстановления черноморской инициативы

Антонов: США следует снять санкционные барьеры для восстановления зерновой сделки

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия неоднократно заявляла, что дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы открыта, США же следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, чтобы восстановить сделку, необходимо только обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей.

Он напомнил, что данные соглашения включают в себя не только «украинскую» часть, но и не менее важный меморандум Россия — ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки».

До этого руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что власти ее страны пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским.

По ее словам, Россия, у которой были довольно хорошие показатели по сбору урожая в последние месяцы и в течение 2022 года, пытается «заполнить пустоту» на рынке, «извлекая выгоду» из выхода из зерновой сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях