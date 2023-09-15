Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (член Республиканской партии от штата Джорджия) объявила, что отказывается голосовать за любой законопроект о выделении помощи Украине.

Она подчеркнула, что американскому министерству обороны необходимо защищать Соединенные Штаты и предотвращать войны, а не разжигать прокси-конфликт с Российской Федерацией.

«Украина не является 51-м американским штатом», — написала законодатель в своем X-аккаунте (ранее Twitter).

В начале сентября Грин высказывала мнение, что украинцы проигрывают в конфликте с Россией. При этом она подчеркнула, что является единственным членом американского конгресса, который открыто и прямо об этом говорит.

Кроме того, конгрессвумен подвергла критике санкционную политику США, отметив, что она побуждает страны БРИКС укреплять торговые связи.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».