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Военный эксперт сравнил Европу с Россией 1990-х

Военный эксперт Рожин: нынешняя Европа — это Россия 1990-х

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Нынешняя Европа напоминает Россию периода 1990-х годов, когда отсутствовали национально ориентированные элиты и обслуживался курс Вашингтона. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный эксперт Борис Рожин. Он подчеркнул, что такая политика Евросоюза чревата колоссальными последствиями, вплоть до развала экономики.

«Мы сами знаем, как это было на нашем собственном примере, когда у нас <..> принимались решения, направленные против национальных интересов. Сдавались союзники, сдавались позиции в тех или иных странах, наносился ущерб экономике, промышленности. Мы же до сих пор все это расхлебываем. И Европа — она находится в том же положении, в котором мы находились в 1990-х годах», — сказал Рожин.

При этом он добавил, что сегодня Россия — это полностью субъектная страна, которая самостоятельно принимает решения.

В сентябре сербский президент Александр Вучич заявлял, что конфликт на Украине стал причиной рецессии в Германии, а также привел к проблемам во всей Европе и КНР. По словам главы государства, в то же время экономика Соединенных Штатов значительно усилилась.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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