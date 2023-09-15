Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре авиазавод имени Гагарина

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетит авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.

Лидера КНДР торжественно встретили на железнодорожном вокзале. На авиазавод Ким Чен Ын отправился в сопровождении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и главы Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника.

Завод имени Гагарина входит в состав ПАО «Компания «Сухой». Предприятие выпускает боевую авиатехнику для Минобороны РФ. В том числе: истребители Су-35 и Су-57.

Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран провели переговоры на космодроме Восточный. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о новой встрече Путина и Ким Чен Ына.

Российский президент счел перспективным взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, чем интересовался Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным.