В США объяснили цель расширения санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты расширяют связанные с Россией санкционные списки за счет включения в них дополнительного числа компаний ее оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство ввело рестрикции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц. Они нацелены на тех, кто занимается обходом санкционных мер, а также тех, кто причастен к укреплению способностей России вести конфликт против Украины.

До этого стало известно, что Министерство юстиции США расширило санкционные меры против Российской Федерации, рестрикции ввели против 20 россиян и более 100 компаний.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.