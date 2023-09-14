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Россия объявила сотрудников посольства США персонами нон грата

МИД России объявил персонами нон грата двух дипломатов посольства США

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Максим Блинов/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вмешательство посольства Соединенных Штатов в Москве во внутренние дела России недопустимо и будет решительно пресекаться, и объявило персонами нон грата сотрудников американской дипмиссии в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне будут сделаны правильные выводы, а также США воздержатся от конфронтационных шагов.

Персонами нон грата объявили первого и второго секретарей дипмиссии США в Москве, они должны покинуть территорию России в течение семи суток, подчеркнули в МИД.

До этого стало известно, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России. 

Ранее американский журналист Гарланд Никсон высказал мнение, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

Он считает, что конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нынешние отношения между Россией и США можно описать словом «крах» и он, по его словам, произошел не по вине Москвы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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