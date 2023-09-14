Лавров рассказал об опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све заявил, что планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона, передает ТАСС.

«Особую опасность представляют открытые планы НАТО внедриться сюда и устанавливать здесь свои порядки», — сказал он.

7 сентября Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения Североатлантического альянса.

АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). НАТО старается активно сотрудничать с региональными державами, в особенности Японией, Австралией и Южной Кореей. На летнем саммите блока в Литве было принято решение об укреплении сотрудничества со странами АТР под предлогом совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

Ранее в Китае предостерегли от создания блоков типа НАТО в Азии.