Путин предложил Совету безопасности России обсудить развитие отношений с союзниками

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ, на котором обсудил развитие отношений Российской Федерации с другими государствами, передает ТАСС.

«Сегодня у нас несколько вопросов, касающихся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья», — сказал он, открывая встречу.

14 сентября Центральное телеграфное агентство Северной Кореи ЦТАК сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын надеется на выход сотрудничества России и Северной Кореи после его визита в Россию на новый уровень.

13 сентября Владимир Путин во время официального обеда в честь Ким Чен Ына заявил, что Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства.

До этого глава российского государства дал официальный обед в честь лидера КНДР после того, как лидеры двух государств провели переговоры на космодроме Восточный.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.