В МИД РФ заявили о недружественном шаге Молдавии

В МИД РФ назвали недружественным шагом высылку из страны главы «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Отмечается, что 13 сентября в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Серджиу Гончеренко. В связи с высылкой Денисова из страны Гончеренко был заявлен решительный протест.

«Российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты также потребовали от Кишинева прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать обеспечение прав журналистов и обязательства в сфере свободы слова.

До этого депутат Мосгордумы, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», телеведущий Роман Бабаян отреагировал на депортацию главы Sputnik Молдова.

Ранее власти Молдавии отказали во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, объявив его нежелательным лицом.