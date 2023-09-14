Посол Антонов назвал двуличным отношение американских властей к визиту Ким Чен Ына в РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал двуличными американские оценки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. Об этом дипломат заявил в Telegram-канале дипломатического представительства России в Вашингтоне.

Антонов подчеркнул, что у США нет никакого права учить нас как жить. Россия — это ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, и она способна самостоятельно решать, с кем ей взаимодействовать.

Попытки же изобразить продуктивный и взаимовыгодный диалог Москвы и Пхеньяна в качестве фактора нестабильности в мире, отметил посол, вызывает не только недоумение, но и отторжение. Как в таком случае, задал вопрос российский дипломат, можно относиться к действиям США по сколачиванию военных коалиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проведению крупномасштабных с привлечением стратегических средств учений вблизи Корейского полуострова.

Антонов отметил, что Вашингтон при этом не гнушается нарушать свои обязательства. Одним из подобных фактов являются поставки Украине огромного количества оружия и поощрение американских сателлитов направлять Киеву советскую военную технику.

Посол подчеркнул, что двуличие властей США уже давно перестало удивлять. Так, поставлять оружие на Украину, на взгляд Вашингтона, можно, а российское военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами американцы считают незаконными.

Антонов заявил, что США должны выбросить свою санкционную дубинку на свалку и задуматься над тем, как нужно выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми странами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить столь полюбившееся официальным кругам США однополярное доминирование, заключил дипломат, уже не получится.

Ранее сообщалось, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен ЫН пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.