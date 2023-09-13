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В Госдуме заявили о возможном визите делегации в КНДР

Депутат Новиков сообщил о проработке сроков визита делегации Госдумы в КНДР

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Илья Питалев/РИА Новости

Перспективы и возможные сроки визита делегации Государственной думы РФ в КНДР прорабатываются на рабочем уровне. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает ТАСС.

Он отметил, что в ближайшее время депутаты не смогут посетить Северную Корею. В начале октября должна состояться международная парламентская конференция Россия — Латинская Америка, и только после ее завершения у законодателей появится время для визита в Пхеньян, уточнил Новиков.

«На рабочем уровне прорабатываются перспектива, сроки визита делегации Госдумы [в КНДР]», — сказал депутат Госдумы.

13 сентября российский президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. После завершения встречи глава Кремля рассказал, что обсудил с северокорейским лидером ситуацию в регионе и развитие двусторонних отношений. В частности, были подняты вопросы сотрудничества в сферах транспортного сообщения и сельского хозяйства.

При этом Ким Чен Ын сообщил, что обменялся с российским коллегой мнениями по поводу обстановки в Европе и на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал переговоры содержательными и указал на заинтересованность Пхеньяна в укреплении отношений с Москвой.

Ранее Путин заявил о перспективности взаимодействия РФ и КНДР в военно-технической отрасли.

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