Ким Чен Ын заявил, что России противостоит «сборище зла»

Лидер Корейской Народной-Демократической Республики Ким Чен Ын во время официального обеда с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Российская Федерация сегодня противостоит «сборищу зла», питающему иллюзии о своей гегемонии и экспансии, передает РИА Новости.

«Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла и за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он.

До этого Ким Чен Ын в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

По словам северокорейского лидера, Российская Федерация встала на «священную борьбу» для обороны собственной безопасности.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на то, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Кроме того сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в книге почетных гостей в ходе визита в космодром Восточный в Амурской области написал, что славу России как страны первопроходцев космического пространства никогда не забудут.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».