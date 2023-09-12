Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Раскрыты марки автомобилей, которые исчезли из России

Глава «Автостата» Целиков: из РФ исчезли Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio

close
100%
AP Photo/David Zalubowski

На российском рынке автомобилей пропал целый сегмент массовых марок машин. В их числе – Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.

Популярных у российских потребителей марок авто – Kia, Hyundai, Toyota – сейчас в стране очень мало, из-за чего потенциальных покупателей пытаются перенаправить на другие марки, отмечает Целиков. «Огромный сегмент в России был сформирован за счет массовых моделей – Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и так далее. Этого сегмента не стало вообще», – пояснил он.

Несмотря на точечный дефицит отдельных марок авто, в целом в России, по данным за последние несколько месяцев, ввоз и производство автомобилей превышают продажи. Из-за этого склады оказались переполнены, отметил глава «Автостата». По его словам, за три летних месяца в страну ввезли 70-80 тысяч автомобилей и произвели еще 50 тысяч.

«То есть, склады пополнились, дефицита нет. <…> Но точечно на какие-то марки есть дефицит», – добавил Целиков.

Так как большие автомобили завозят по параллельному импорту, средняя цена сильно растет, отмечает директор дилерских центров РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин. В качестве примера он привел некоторые модели BMW, подорожавшие на 100%.

Ранее Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, в том числе – Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot и Isuzu. Также сообщалось, что дилеры сами ввозят в Россию популярные модели, среди которых Mazda, Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и других марок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях