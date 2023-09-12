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В Кремле рассказали о шансах возобновления зерновой сделки

Песков: зерновая сделка на «стопе», подвижки по ее возобновлению отсутствуют

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют, передает РИА Новости.

«На стопе», — сказал он.

12 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме заявил, что требования Российской Федерации по зерновой сделке до сих не выполняются. По его словам, в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что он продолжит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

Также стало известно, что Анкара планирует предложить обсудить новые предложения для России по зерновой сделке на техническом уровне в Стамбуле с участием делегаций Российской Федерации и Организации Объединенных Наций.

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.

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