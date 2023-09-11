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Собянин набрал 76,40% голосов после обработки свыше 85,22% протоколов

Мэр Собянин набрал 76,40% голосов после обработки свыше 85,22% протоколов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Сергей Собянин набрал 76,40% голосов после подсчета 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах в столице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на предварительные данные ЦИК России.

Согласно им, Собянин получил 2 419 437 голосов, а внук лидера КПРФ Леонид Зюганов — 257 155 (8,12%).

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов набрал 179 747 голосов (5,68%), вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 169 041 голос (5,34%). Первый заместитель председателя руководителя фракции «Справедливая России — Патриоты — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев получил 124 843 голоса, что составляет 3,94%.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что США и Евросоюз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября. В Москве выбирали мэра.

В 2010 году Мосгордума наделила Собянина полномочиями мэра столицы, в сентябре 2013-го он был избран мэром Москвы, в 2018-м переизбран на новый срок.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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