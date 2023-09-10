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Байден считает, что Китай не вторгнется на Тайвань из-за экономических проблем

Байден: КНР не вторгнется на Тайвань из-за тяжелых экономических проблем

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил во время выступления на пресс-конференции в Ханое, что экономическая ситуация в КНР не приведет к принятию Китаем решения о вторжении на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что у Китая сейчас тяжелые экономические проблемы <...>. Я не думаю, что это приведет к тому, что Китай попытается вторгнуться на Тайвань», — сказал Байден, добавив, что Соединенные Штаты не хотят навредить КНР.

До этого кандидат на должность президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его прихода на пост главы государства, Китай не будет применять какие-либо силовые решения в отношении Тайваня. Он также отметил, что если бы занимал должность президента США, то «Россия никогда бы не пошла на Украину».

Также сообщалось, что США передадут Тайваню 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в 2024 году. В пакет помощи также войдут два симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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