Да Силва собирается в Россию и приглашает Путина в Бразилию

Президент Лула да Силва пригласил своего коллегу президента России Владимира Путина посетить Бразилию и сообщил о решении поехать на очередной саммит БРИКС в Россию, сообщает издание Firstpost.

Да Силва отметил, что Путин уже получил приглашение и надеется, что другие мировые лидеры также приедут в Бразилию в следующем году.

«После этого, я надеюсь, все они приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что мы любим музыку, карнавал, футбол, и нам нравится оказывать гостям теплый прием», — поделился Да Силва.

Отвечая на вопрос о том, как Путин приедет в Бразилию с учетом того, что страна является членом Международного уголовного суда (МУС), Да Силва заметил, что российский президент спокойно может приезжать, поскольку он будет гарантировать безопасность Путина как президент Бразилии.

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