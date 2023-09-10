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Да Силва собирается в Россию и приглашает Путина в Бразилию

Лула да Силва пригласил Путина посетить Бразилию в рамках саммита G20

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Eraldo Peres/AP

Президент Лула да Силва пригласил своего коллегу президента России Владимира Путина посетить Бразилию и сообщил о решении поехать на очередной саммит БРИКС в Россию, сообщает издание Firstpost.

Да Силва отметил, что Путин уже получил приглашение и надеется, что другие мировые лидеры также приедут в Бразилию в следующем году.

«После этого, я надеюсь, все они приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что мы любим музыку, карнавал, футбол, и нам нравится оказывать гостям теплый прием», — поделился Да Силва.

Отвечая на вопрос о том, как Путин приедет в Бразилию с учетом того, что страна является членом Международного уголовного суда (МУС), Да Силва заметил, что российский президент спокойно может приезжать, поскольку он будет гарантировать безопасность Путина как президент Бразилии.

Ранее Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине.

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