Путин объяснил, зачем Запад спровоцировал российско-украинский конфликт

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Запад целенаправленно спровоцировал российско-украинский конфликт, чтобы сдержать развитие России. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил о своем предыдущем высказывании в 2014 году. По его словам, тогда недоброжелатели страны «делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать развитию». Тогда и пошел диалог о том, что необходимо предпринимать шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет.

По его мнению, прогнозы подтвердились, был «спровоцирован еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим».

Он считает, что подобное было предпринято целенаправленно, чтобы создать условия для ограничения экономического роста, а также сдерживания развития России.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что переговоры с Путиным и уступки ему будут геостратегическим фиаско Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.