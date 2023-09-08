Президент Сербии отказался от флага ЛГБТ

Президент Сербии Александар Вучич отрицательно ответил на запрос вывесить флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, которые проведут шествие в центре Белграда 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что получил запрос на развешивание флагов в городе, и добавил, что «ничего не будет вывешивать».

Вучич добавил, что никогда ничего не делал в нарушение прав представителей ЛГБТ-сообщества, но флаг он вывешивать не будет. Он подчеркнул, что «государство — это слишком серьезная вещь».

В столице Сербии с 4 по 10 сентября проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества, в том числе 9 сентября состоится шествие по городу.

В сентябре 2022 года власти Сербии сочли небезопасным проведение ЛГБТ-шествия EuroPride в Белграде. Как заявили в сербском МВД, ведомство не разрешает данную акцию на основании закона об общественных собраниях.

При этом внешнеполитическая служба Евросоюза в начале сентября официально призвала Сербию разрешить проведение EuroPride. В ведомстве подчеркивали, что Белград должен найти решение для того, чтобы акция состоялась в «атмосфере мира».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».