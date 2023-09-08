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Парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству

Парламент Финляндии решил не выражать вотум недоверия правительству

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Victor Lisitsyn

Парламент Финляндии решил не выражать вотум недоверия правительству страны, который был выдвинут финской оппозицией из-за обвинений на почве расизма, передает Reuters.

По данным агентства, 65 членов парламента поддержали вотум недоверия, а 106 высказались против. Всего в парламенте Финляндии 200 депутатов.

Ранее телерадиоканал Yle сообщил, что финские оппозиционные политические силы в лице Социал-демократической партии, Левого союза Финляндии и Союза «зеленых» намерены инициировать вынесение вотума недоверия правительству страны из-за недостаточной, как они считают, борьбы кабмина с расизмом.

Представители оппозиции раскритиковали план правительства по борьбе с расизмом и дискриминацией, опубликованный по итогам ряда расистских скандалов с участием политиков из рядов правящих партий. Документ предполагает запрет нацистской и коммунистической символики.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Финляндии могут разместить опасное для России оружие НАТО.

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