Премьер Японии Кисида планирует перестановки в кабмине

Премьер-министр Японии Фумил Кисида планирует провести кадровые перестановки в кабмине 13 сентября. Об этом сообщает NHK.

Замену ряда министров объяснили попыткой Кисиды снизить недовольство экономической политикой правительства в преддверии предстоящих парламентских выборов 2024 года. Сообщается, что перестановки будут сопряжены со сменой ключевых фигур Либерально-Демократической партии.

По данным агентства, Кисида намерен сохранить занимаемые посты в ЛДП вице-президенту Таро Асо и генеральному секретарю Тосимицу Мотэги, а при замене остальных чиновников будет учитывать их мнение. Отмечается, что 7 сентября Асо и Мотэги провели встречу с Кисидой, на которой обсуждалась возможность приема Демократической партии Японии в правящую коалицию.

До этого Кисида потребовал извинений от министра за лова о воде с «Фукусимы».

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.