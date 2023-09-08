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Боррель рассказал, почему Грузия пока не может стать кандидатом в ЕС

Боррель: Грузия должна выполнить еще девять условий, чтобы стать кандидатом в ЕС

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Christian Lutz/AP

Правительство Грузии обязано выполнить еще девять из 12 условий для получения статуса страны — кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

В пятницу, 8 сентября, дипломат провел пресс-конференцию в Тбилиси. В ходе мероприятия он отметил, что к текущему моменту власти республики выполнили меньшую часть условий для рассмотрения их заявки на членство в ЕС.

«Европейская комиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили три из них, девять еще остаются», — уточнил Боррель.

7 сентября глава евродипломатии прибыл в Тбилиси в рамках двухдневного визита. Основная цель поездки заключалась в проверке выполнения условий для получения Грузией статуса страны — кандидата на присоединение к организации.

Однако в ходе соответствующих мероприятий Боррель отметил, что государству предстоит еще «немало работы». По его словам, получение статуса страны — кандидата нужно сперва заслужить. Подобное возможно при соблюдении европейских ценностей и проведении необходимых реформ.

Ранее в ЕС рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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