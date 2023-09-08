В ЦИК рассказали, как прошло досрочное голосование в новых регионах РФ

Досрочное голосование в новых регионах прошло неплохо, сформированная избирательна система в них доказала свою эффективность. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев на брифинге о ходе голосования в этих регионах, передает РИА Новости.

Как заявил Булаев, голосование в новых субъектах является наиболее важным для ЦИК, потому что там была впервые сформирована избирательная система, что не просто.

«Мы сегодня констатируем, что избирательная система показала свою эффективность», — сказал он и отметил, что досрочное голосование прошло «очень неплохо», так же как и голосование на «экстерриториальных участках в материковой части РФ».

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