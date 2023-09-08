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МИД РФ обеспокоен критикой России в Армении

Захарова: обеспокоены ростом в Армении числа медиаструктур с прозападным уклоном

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспокойстве Москвы в связи с тем, что в Армении растет число медиаструктур, нацеленных на дискредитацию России. Об этом она сообщила участникам российско-армянского медиафорума в Ереване, ее слова приводятся в Telegram-канале российского МИД.

«Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию нашей страны и наших отношений», — сказала Захарова.

По ее словам, МИД РФ фиксирует негативные сообщения, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе. В Армении также есть информационные ресурсы, которые открыто «поливают грязью» общие межгосударственные механизмы взаимодействия, в том числе Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Дипломат добавила, что «эта пропаганда» продвигается «коллективным Западом» через финансируемые НПО, экспертов и гранты.

Ранее СК Армении заявил о задержании по делу о незаконном обороте оружия пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя «Sputnik» Ашота Геворкяна.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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