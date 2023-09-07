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В МИД России прокомментировали идею создания безъядерной зоны в Европе

Рябков назвал идею создания безъядерной зоны в Европе далекой от реальности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе пресс-подхода в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке назвал идею создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе максимально далекой от реальности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы люди, занимающиеся сейчас рассмотрением подобных абстракций, действительно были бы заинтересованы в сокращении ядерных рисков, они бы начали с активизации работы с Вашингтоном в пользу выведения из европейских стран нестратегического ядерного оружия», — сказал он.

По мнению Рябкова, в скором времени могут возникнуть свидетельства эскалационного курса Запада, который противоречит «не просто идее безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения» со стороны НАТО.

Также замминистра иностранных дел России заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются. По словам дипломата, размещение тактического ядерного оружия в республике проходит в соответствии с графиком, о котором говорил президент России Владимир Путин.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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