Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили поставку дальнобойных ракет ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. Об этом украинский министр сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, видеозапись которой опубликовал МИД Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Детально обговорили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и противовоздушной обороны, рассчитываем, что дискуссии приведут к позитивному решению, мы на этом остановились отдельно», — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД рассказал, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

6 сентября на пресс-конференции с Кулебой Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Он также сообщил, что США направят конфискованные у российских бизнесменов активы на поддержку военных ветеранов Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.