МИД заявил о несистемном характере диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями

Диалог России и США по контролю над вооружениями в настоящее время спорадический и несистемный. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне», — сказал он.

6 августа Рябков заявлял, что Вашингтон должен изменить внешнеполитический подход, если хочет и дальше реально работать с Россией по контролю над вооружениями.

До этого заместитель главы МИД России говорил, что Москва эпизодически обменивается с Вашингтоном оценками по теме контроля над вооружениями, но ничего нового на этом направлении нет.

В июле постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщал, что сейчас нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».