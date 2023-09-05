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Во Франции отказали Ассанжу в политическом убежище

Французский суд отклонил просьбу об убежище для основателя Wikileaks Ассанжа

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Henry Nicholls/Reuters

Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Сейчас Ассандж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Решение суд связал с тем, что проситель убежища не находится на территории Франции или ЕС.

С запросом о предоставлении убежища Ассанжу выступили в ассоциации Robin des Lois. После оглашения решения суда представители ассоциации призвали министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти — бывшего адвоката Ассанжа — «наконец-то заняться этим делом».

2 августа премьер-министр Австралии Альбанезе заявил, что против преследования Ассанжа в США.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал премьера Британии освободить Ассанжа.

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