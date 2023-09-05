Молдавия проведет военные учения

В Молдавии с 25 по 29 сентября пройдут военные учения Национальной армии. В связи с этим граждане, находящиеся в запасе, получат повестки на сборы по месту жительства. Об этом пишет портал NewsMaker.

Цель учений состоит в проверке навыков резервистов. Во время мероприятий граждане запаса познакомятся с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии, отмечается в тексте.

В Молдавии уже проходили военные учения в апреле, мае и июне на базе учебных центров Минобороны республики, напоминает NewsMaker.

До этого президент Молдавии Майя Санду в поздравлении по случаю Дня национальной армии страны рассказала о модернизации вооруженных сил с помощью внутренних ресурсов и «стратегических партнеров».

Ранее Санду назвала Россию источником нестабильности для страны. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

«Россия же и впредь будет для нас источником нестабильности. Вы видели, как в этом году российские силы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, вплоть до попытки свержения конституционной власти. С другой стороны, нам повезло, что Румыния поддерживает Молдову. Она важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику», — подчеркнула Санду.

Ранее президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.