Президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости республики на фоне перевернутых государственных флагов. Кадры с мероприятия публикует портал Noi.
На фото глава Молдавии находится в окружении детей из хора, некоторые из них держат перевернутые флаги Украины, другие стоят с символами Молдавии и ЕС.
«Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда они могут свободно строить свою страну такой, какой они ее видят. Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине», — сказала Санду.
В тексте также отмечается, что Санду поблагодарила детский хор за исполнение композиции «Червона калина».
16 августа Санду назвала Россию источником нестабильности для Молдавии. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».
До этого она указала, что Молдавия существует в мире благодаря Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Ранее в Молдавии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны.