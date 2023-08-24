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Президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов

Президент Молдавии Санду поздравила Украину на фоне перевернутых флагов страны

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Президентура Республики Молдова

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости республики на фоне перевернутых государственных флагов. Кадры с мероприятия публикует портал Noi.

На фото глава Молдавии находится в окружении детей из хора, некоторые из них держат перевернутые флаги Украины, другие стоят с символами Молдавии и ЕС.

«Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда они могут свободно строить свою страну такой, какой они ее видят. Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине», — сказала Санду.

В тексте также отмечается, что Санду поблагодарила детский хор за исполнение композиции «Червона калина».

16 августа Санду назвала Россию источником нестабильности для Молдавии. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

До этого она указала, что Молдавия существует в мире благодаря Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Молдавии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны.

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