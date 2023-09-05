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Индия может вернуться к своему древнему названию

Economic Times: в Индии планируют поменять название страны на «Бхарат»

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Depositphotos

Власти Индии планируют изменить название страны на «Бхарат», которое отсылает к древнейшему названию земель, на которых располагается современное государство, сообщает издание The Economic Times.

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет... Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — заявили в индийском парламенте.

Похожим образом в 1935 году свое международное название изменила Персия (греческое название), ставшая Ираном (самоназвание). Жители Индии на языке хинди (официальный язык) также называют свою страну «Бхарат», это отображено в официальных документах. Решение о переименовании может быть принято на ближайшей специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Ранее ООН в официальных документах перевела название Турции на турецкий язык.

Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey.

Ранее Турция перестала быть «индейкой».

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