В Кремле ответили на протесты Токио по поводу празднования Дня победы над Японией

Российские власти не могут принимать во внимание протесты Токио, связанные с празднованием 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае речь идет об «абсолютно очевидной» истории РФ. При этом соответствующие факты должны помнить и в Японии, отметил Песков.

«Эти протесты мы, конечно, не можем принимать во внимание. Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных дней, которые касаются Второй мировой войны, то для нас это будет праздником навсегда», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об отношении Москвы к негативной реакции Токио на проведение памятных мероприятий.

24 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Согласно документу, празднику было официально присвоено название День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По задумке властей, новая формулировка должна способствовать соблюдению принципа исторической справедливости.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил Сахалин и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню победы над милитаристской Японией.