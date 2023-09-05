Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что РФ продолжит быть гарантом стабилизации обстановки в Карабахе

Песков: РФ продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Нагорном Карабахе

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Нагорном Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва продолжит «играть эту роль» и не собирается уходить из региона Южного Кавказа. Песков напомнил о важности приверженности всех государств заключенным два года назад трехсторонним договоренностям.

По словам представителя Кремля, следование положениям этих документов «является залогом успеха». Он напомнил, что уже произошли новые события, которые «слегка поменяли обстановку» в регионе, но это не значит, что Россия собирается сворачивать свою деятельность.

«Россия продолжает играть роль гаранта безопасности», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинять миротворцев РФ в ситуации с Лачинским коридором неверно.

Ранее в Армении назвали условие для урегулирования карабахской проблемы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях