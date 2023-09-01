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В Турции предложение РФ по зерну сочли интересным, но политически сложным

ТАСС: предложение РФ по зерну интересно Турции, но политически сложное

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Igor Tkachenko/Reuters

Предложение России о поставке 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене для его переработки и экспорта требует оценки с политической точки зрения. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах Турции.

«Это предложение интересно Анкаре <…>. Есть, однако, политические моменты, которые могут осложнить реализацию», — отметил он.

Источник напомнил, что главе турецкого МИД Хакану Фидану в Москве предоставили более детальную информацию об этой инициативе, которую оценят в Анкаре. По его словам, Турция стремится решать вопрос с зерном при участии ООН. В Анкаре вызывает озабоченность, что «такая самостоятельная инициатива» может разочаровать западных партнеров.

Турецкие власти по-прежнему считают «наименее рискованным» изначальный вариант зерновой сделки, поэтому они продолжат «всеми силами» содействовать возвращению к ранее принятым договоренностям.

31 августа Глава МИД России Сергей Лавров назвал Турции условия возвращения России к продовольственной инициативе.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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