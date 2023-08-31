В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола

Депутат Госдумы Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве, передает ТАСС.

31 августа Сокол провел несколько встреч, после чего вечером ему резко стало плохо.

Сейчас он находится в реанимации. У депутата диагностировано обострение после перенесенного перитонита.

21 июля Сергей Сокол был госпитализирован с перитонитом в Абакане, ему провели операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился в больнице под наблюдением врачей. 1 августа депутата выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Народного собрания Дагестана и член партии «Справедливая Россия» Ахмед Гамзаев погиб в Москве в возрасте 55 лет.

По данным администрации Кайтагского района Дагестана, тело умершего привезли в регион и похоронили в родном селе Чумли.

В мае канал сообщал, что в Москве охранники одного из баров жестоко избили Гамзаева. Между ним и сотрудниками общепита произошел конфликт в заведении Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.