Секретарь Совбеза Армении и спецпосланник МИД РФ обсудили ситуацию в Карабахе

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и спецпосланник главы МИД РФ Игорь Ховаев на встрече в Ереване обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает Armenpress.

Обе стороны подчеркнули острую необходимость преодоления гуманитарного кризиса, говорится в сообщении.

Ранее российские миротворцы выявили нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении осуществляется постоянное взаимодействие для предотвращения подобных инцидентов.

22 августа в Министерстве обороны России заявляли, что в зоне ответственности российских миротворцев зарегистрированы два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

До этого в Минобороны России сообщали, что российские миротворцы зафиксировали факт нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что это произошло в Аскеранском районе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.