В МИД Украины ответили на критику темпов контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться». Таким образом Кулеба отреагировал на соответствующий вопрос журналистов на полях неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо, передает РИА Новости.

«Рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — заявил он.

По словам Кулебы, критика контрнаступления ВСУ является плевком в лицо украинских солдат.

До этого в Пентагоне заявили, что наступление Украины идет медленнее запланированного.

28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж стремится всячески избежать прямого столкновения с Москвой, что делает невозможным участие его вооруженных сил в украинском конфликте.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.