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В Евросоюзе высказались об эвакуации своих граждан из Габона

Боррель заявил, что страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона

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Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран сообщества в Толедо заявил, что страны Евросоюза не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране, передает ТАСС.

Он отметил, что для эвакуации нет никаких предпосылок.

«Ситуация спокойная, не видим рисков насилия. В Габоне находятся тысячи граждан ЕС, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу», — сказал Боррель.

До этого сообщалось, что силами правопорядка в столице Сенегала для разгона демонстрантов у посольства Габона был применен слезоточивый газ.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее Евросоюз нашел разницу в переворотах в Нигере и Габоне.

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